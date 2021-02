Calciomercato Juventus, il retroscena su ‘Ringhio’ e il possibile approdo di Gattuso sulla panchina del club bianconero

Se le vie del calciomercato sono infinite, anche i retroscena non sono certamente da meno. Anzi, i tanti what if, che si generano al di qua e al di là di una sessione di trasferimenti, aprono spesso a scenari davvero unici: come Gattuso sulla panchina della Juventus, prima che sulla stessa sedesse il grande amico (e adesso rivale) Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, contatti per Gattuso: il retroscena

Il retroscena nasce nel corso del 2020: Maurizio Sarri era ormai ai saluti con il club bianconero e la Juventus, di conseguenza, era alla ricerca di un possibile sostituto. Tra i tanti nomi contattati nel corso dell’estate, c’è anche quello di Rino Gattuso: lo stesso tecnico calabrese che, negli ultimi giorni, ha sbraitato nei confronti del Napoli per non essersi comportato in maniera corretta.

La storia, poi, ha avuto un decorso completamente diverso e quello tra Juventus e Gattuso è stato poco più di una timida dimostrazione d’interesse. Intanto, l’ex Milan resta sul filo del rasoio: tra rinnovo con il Napoli (ipotesi sempre più lontana) e possibile nuove avventure, il futuro del calabrese resta tutto da scrivere.