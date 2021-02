Cristiano Ronaldo continua a segnare e raggiungere nuovi record, intanto si continua a parlare del suo futuro: c’è la decisione

È sicuramente un inizio di 2021 positivo quello della Juventus, che nel mese di gennaio ha vinto tutte le partite disputate eccetto la sfida di metà mese contro l’Inter, vinta per 2-0 dai nerazzurri. Ieri però è arrivata la rivincita parziale contro la compagine allenata da Antonio Conte in Coppa Italia, ma c’è da attendere il ritorno previsto per martedì prossimo.

In campionato invece il distacco dalla vetta è ancora di sette punti, ma il Milan che occupa il primo posto ha disputato una gara in più dei bianconeri pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi. Bisogna però insistere con le vittorie e non sono concessi ulteriori passi falsi per restare in scia delle squadre che precedono.

Calciomercato Juventus, futuro al Real Madrid per Cristiano Ronaldo: ma solo dopo l’addio al calcio giocato

Intanto si continua a parlare del futuro di Cristiano Ronaldo e sembrerebbero esserci delle novità direttamente dalla Spagna. Ieri il Real Madrid si è complimentato con il portoghese che è diventato il miglior marcatore della storia del calcio, a conferma del fatto che i rapporti tra le parti sono ancora buoni.

Secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, infatti, per il portoghese potrebbe esserci un futuro al Real Madrid anche dopo l’addio al calcio giocato. La società lo aspetta ed attende le sue decisioni per capire quale ruolo assegnargli (dirigente o allenatore), ma la volontà è sicuramente quella di riportarlo in Spagna anche non da calciatore.

Cristiano Ronaldo ha lasciato i ‘Blancos’ ormai tre anni fa dopo aver scritto pagine che resteranno sempre indelebili nella storia del club.