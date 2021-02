Giorgio Chiellini ha finalmente ritrovato continuità, tornando subito a guidare la difesa della Juventus. Spazzati via i dubbi sul rinnovo

La Juventus ha ritrovato il miglior Chiellini. Il capitano bianconero sembra finalmente essere tornato su ottimi livelli, e alle convincenti risposte dal punto di vista fisico sono seguite delle prestazioni sempre all'altezza. L'esperto centrale è infatti tornato a guidare la difesa bianconera, spazzando di fatto tutti i dubbi degli scorsi mesi relativi al rinnovo del contratto. Il prolungamento, ad oggi, non è più in discussione.

Calciomercato Juventus, con questo Chiellini il rinnovo è una formalità | I dettagli

Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da infortuni e ricadute, il 36enne ha ritrovato continuità, e dalla brutta sconfitta in campionato contro l’Inter – dove è comunque stato uno dei pochi a salvarsi – Pirlo non ha più rinunciato alla sua esperienza. Titolare nella Supercoppa vinta contro il Napoli, poi ancora due super prestazioni contro Bologna e Sampdoria.

Il centrale è tornato a blindare la retroguardia dei campioni d’Italia in carica, e salvo ulteriori colpi di scena il rinnovo oltre il 2021 non è più in discussione. Il prolungamento, insomma, è adesso una formalità: la lunga storia tra Chiellini e la Juve è destinata a proseguire per almeno un’altra stagione.