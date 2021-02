L’Inter si aggrappa all’unico obiettivo davvero importante della stagione, lo scudetto. Potrebbe essere decisivo per il futuro di Conte

Con 44 punti in 20 partite, l’Inter di Antonio Conte è in scia al Milan, al momento in solitaria in vetta alla classifica. Ma sarà aspra lotta per lo scudetto fino al termine della stagione, con le due milanesi nuovamente protagoniste nelle più alte zone di classifica come non succedeva ormai da diversi anni. E proprio dallo scudetto che potrebbe decidersi il futuro sulla panchina dei nerazzurri, già eliminati dalla Champions e con l’andata delle semifinali di Coppa Italia persa per 2-1 contro la Juventus.

Inter, addio Conte senza scudetto: “Può tornare in Premier”

Secondo il noto giornalista ed opinionista sportivo Tony Damascelli, intervenuto a Radio Radio, in caso di mancata vittoria dello scudetto “Conte andrà via. viste le premesse e considerando che la proprietà potrebbe non garantirti il mercato, non lo vedo ancora a Milano”. In caso di addio, il giornalista ha ipotizzato anche una possibile pista per il futuro dell’allenatore: “E’ ancora molto stimato. potrebbe trovare spazio in Inghilterra”. Insomma, fuori dalle competizioni europee e con la Coppa Italia che sta sfuggendo di mano – per quanto ancora non si sfuggita – l’unico vero obiettivo per guadagnarsi ancora la fiducia dell’Inter, per Conte, sarebbe la vittoria del titolo di Serie A.

Al momento, come già sottolineato, in testa ci sono i rivali eterni del Milan. Ma il campionato è ancora lungo e la squadra nerazzurra aspetta il passo falso per scavalcare i ‘cugini’ rossoneri.