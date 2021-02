Il calciomercato non dorme mai. Arriva il rinnovo inaspettato dopo esser stato ad un passo dall’addio: il suo futuro non sarà in Italia

Ancora una rivelazione importante per Inter e Juventus, le due big d’Italia che sono sempre molto attive sul fronte calciomercato. Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” sarebbe arrivata la novità per quanto riguarda il rinnovo del top player a centrocampo.

Calciomercato Inter e Juventus, addio a Wijnaldum

Il centrocampista olandese del Liverpool, Georginio Wijnaldum, sarebbe sul punto di rinnovare il suo contratto con i “Reds” vista la scadenza nel giugno prossimo. Un’idea a sorpresa visto che è stato accostato con insistenza anche alle due compagini italiane oltre al Barcellona su richiesta esplicita di Koeman.

Per lui altre tre stagioni con la maglia del club inglese per cercare di raggiungere i migliori traguardi tra Premier e Champions League. Un profilo interessante che avrebbe fatto gola anche ad Inter e Juventus: ora l’affare è sfumato definitivamente anche in vista della prossima stagione.

Wijnaldum (Getty Images)Ora Juventus e Inter dovrebbero virare su un altro obiettivo a centrocampo: ancora un possibile derby d’Italia sul fronte calciomercato.