L’Inter valuta la posizione dei portieri per la prossima stagione: Handanovic non dà le solite garanzie, e ter Stegen è una possibile occasione

L’Inter potrebbe rinnovare la propria rosa nel prossimo calciomercato estivo. La società nerazzurra è pronta ad iniziare un progetto di ringiovanimento che chiamerebbe in causa anche i portieri. Samir Handanovic non è più il “para-tutto” delle precedenti stagioni e le ultime prestazioni sottotono – l’ultima in Coppa Italia contro la Juventus – hanno mosso le prime valutazioni da parte della società.

Calciomercato Inter, suggestione ter Stegen

Il capitano nerazzurro – 36 anni e un contratto in scadenza nel 2022 – può essere sostituito – o affiancato – da un portiere più giovane e di assoluto talento. Le occasioni sul mercato non mancano, e l’ultima suggestione arriva dalla Spagna. Secondo quanto riferisce ‘Don Balon‘, Marc-André ter Stegen ha chiesto la cessione al Barcellona. Il tedesco, classe 1992 – ha da poco rinnovato il contratto con il club, ma sarebbe rimasto deluso dalle promesse non mantenute della proprietà.

ter Stegen è un idolo dei tifosi che lo hanno etichettato come il miglior portiere della storia del club. È il titolare del Barcellona, ma comincia a perdere la pazienza, come Leo Messi, perché non vede un progetto solido e affidabile. L’anno scorso ha rifiutato offerte molto succulente, come quella del Chelsea, ma le cose non sono migliorate. Ter Stegen ha parlato chiaro e, se davvero non cambia nulla, nemmeno con Joan Laporta come nuovo presidente, farà le valigie.

Il Barcellona ha già individuato in Unai Simon l’eventuale sostituto, con l’Inter alla finestra: se il rapporto non dovesse ricucirsi, il club nerazzurro potrebbe andare all’assalto ed aprire un nuovo ciclo vincente in porta nella figura di Marc ter Stegen, con Handanovic a fare da chioccia per l’inserimento del nuovo campione.