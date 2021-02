L’Inter pianifica le mosse per il mercato estivo: mister Conte guarda alla Premier per il nuovo attaccante, ma c’è tanta concorrenza da battere per Aguero

Il mercato invernale si è concluso e tra le squadre rimaste insoddisfatte c’è l’Inter. I nerazzurri non sono riusciti a colmare la necessità di una quarta punta da aggiungere alle rotazioni di mister Antonio Conte. La società proverà a soddisfare il tecnico in estate, e tra gli obiettivi c’è anche Sergio Aguero.

Calciomercato Inter, concorrenza dalla MLS per Aguero

Sergio Aguero, attaccante classe 1988, termina il suo contratto con il Manchester City a giugno 2021 e potrà essere acquistato a costo zero. L’argentino, infatti, non ha alcuna intenzione di rinnovare con gli inglesi e sta già pensando al futuro. Il Kun vuole mettersi in gioco in un nuovo campionato e – secondo quanto riportato da todofichajes.com – l’Inter è tra le squadre che sta attenzionando. Ma non l’unica.

Aguero ha proposte anche da PSG, Bayern Monaco e Barcellona, ma a spaventare di più è la tentazione MLS. I Los Angeles Galaxy stanno pensando al Kun come colpo per impreziosire una rosa che non è ancora riuscita a colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Zlatan Ibrahimovic. Gli americani sono pronti a mettere sul tavolo un contratto milionario della durata di tre anni.

L’offerta è allettante e l’Inter dovrà difendersi se non vorrà farsi battere dalla concorrenza. Aguero vuole rilanciarsi dopo una prima parte di stagione ai margini nel City di Guardiola: appena cinque presenze in Premier League e nessun gol. L’argentino desidera fare la differenza in Europa e i nerazzurri potrebbero rappresentare la squadra perfetta per tornare ai grandi livelli.