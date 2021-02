Allenamento odierno a Trigoria per la Roma: report completo sui calciatori, ma la notizia riguarda Dzeko

Allenamento odierno per la Roma di Fonseca che sembra essersi ripresa dalla bufera successiva alla batosta nel derby e all’eliminazione dalla Coppa Italia. Terzo posto in classifica per i giallorossi che permettono al tecnico portoghese di ritrovare la serenità perduta.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, si allontana la pista Allegri | Il motivo

Primo allenamento post partita a Trigoria con la squadra divisa in due gruppi: quelli che hanno giocato da una parte, quelli che non sono scesi in campo dall’altra. Edin Dzeko è tornato ad allenarsi in gruppo, per la prima volta dopo tanti allenamenti individuali, insieme ai compagni che non hanno giocato. Segnale importante in vista di un suo reinserimento all’interno della squadra e di una sua possibile permanenza a giugno.

Roma, allenamento individuale per Pedro ed El Shaarawy

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Klopp vuole il difensore | Scambio last minute

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, accordo per giugno | Prove di super scambio

Allenamento individuale invece per Pedro, ancora acciaccato, e Stephan El Shaarawy che è ritornato a vestire la maglia giallorosso a distanza di due anni dall’ultima volta. Presto potremmo vederlo scendere di nuovo in campo nel nostro campionato, magari già nella prossima giornata. Terapie invece per Chris Smalling che resta in forte dubbio per la super sfida con la Juventus.