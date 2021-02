Dzeko resta alla Roma e presto potrebbe arrivare a una sorta di tregua armata con Fonseca. Addio del bosniaco rimandato a giugno. Ipotesi scambio clamoroso

Alla fine Dzeko è rimasto alla Roma nonostante gli ultimissimi giorni di calciomercato a dir poco concitanti. E adesso potrebbe davvero avvenire quella sorta di tregua armata con Fonseca, l’unico modo possibile per andare avanti perlomeno fino a giugno. A meno che il portoghese non vada via prima, del resto le voci sull’arrivo di Massimiliano Allegri non si placano… L’agente del bosniaco è al lavoro per quella che sarebbe una ricucitura di facciata, ma allo stesso tempo per la prossima stagione, per un futuro lontano dalla Capitale ma sempre in Italia e in Serie A.

Calciomercato Roma, Dzeko per Bonucci con la Juventus: cifre e ostacolo

Secondo indiscrezioni la prossima destinazione di Dzeko potrebbe essere la Juventus già sfiorata nello scorso mercato estivo. Non quindi l’Inter, alla quale è stato proposto in cambio di Sanchez. Gli ottimi rapporti tra la società bianconera e quella giallorossa possono senz’altro favorire un’operazione che verrebbe orchestrata completamente dal neo procuratore del classe ’86. Il motivo è presto detto: nei piani ci sarebbe uno scambio alla pari con un altro suo assistito, quel Leonardo Bonucci che a Torino non è più così indispensabile.

Uno scambio alla pari, dicevamo, sui 15 milioni di euro che consentirebbe a entrambe di registrare a bilancio delle plusvalenze. Da capire più che altro la disponibilità della Roma a farsi carico di un ingaggio pesante, circa 5,5 milioni, come quello del 33enne viterbese. Tra Juve ed entourage Dzeko, invece, ci sarebbe già un accordo di massima.

