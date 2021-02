La Roma dovrà ricucire il rapporto fino a giugno, poi il rapporto si interromperà. Si allontana l’ipotesi Allegri sulla panchina giallorossa

Il calciomercato di gennaio si è chiuso e l’ipotetico scambio Dzeko-Sanchez non è andato in porto per un accordo non trovato tra Roma e Inter. Le condizioni non ci sono mai state, l’idea allettava i due club ma le possibilità economiche non permettevano esborso di denaro. Edin Dzeko resterà nella Capitale fino al termine della stagione e la Roma dovrà necessariamente ricucire il rapporto col bosniaco, almeno fino a giugno.

Dovrà farlo anche Paulo Fonseca, che attualmente può contare solo su Borja Mayoral come attaccante di ruolo. La società dovrà farei un passo indietro così come l’attaccante bosniaco, poi a giugno tutto sarà di nuovo in ballo. Nei piani della Roma circola da diverso tempo il nome di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, Allegri più lontano | Segnale a Dzeko

L’ex allenatore della Juventus rappresenterebbe un notevole cambiamento nel progetto giallorosso, ma Allegri vorrebbe eventualmente trattenere Edin Dzeko e puntare su di lui. La società invece vuole dare un segnale forte a tutto l’ambiente cedendo l’ex Manchester City. La storia d’amore tra Dzeko e la Roma si protrae da troppo tempo, portandosi dietro le scorie di situazioni irrisolte.

La Roma difficilmente proseguirà con Dzeko a giugno e di conseguenza i piani di Allegri verrebbero sconvolti. Attualmente la società continua a dare fiducia a Fonseca, la pista Allegri non è più così calda e a giugno tutto sarà di nuovo in gioco.