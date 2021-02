Il Napoli non vive un momento positivo e potrebbe esserci presto una mini rivoluzione: intanto è in arrivo la beffa

Non è stato un avvio di stagione semplice per il Napoli, che ha collezionato buoni risultati alternati da sconfitte deludenti. Gli alti e bassi hanno messo in discussione l’operato di Rino Gattuso che inoltre non sta vivendo anche un momento semplice con Aurelio De Laurentiis, come confermato dallo sfogo di domenica scorsa.

A questo punto non è escluso un ribaltone in caso di ulteriori passi falsi e ormai da diversi giorni circolano già diverso nomi attorno al club partenopeo. Potrebbero essere decisive le due gare di Coppa Italia contro l’Atalanta e il match di Serie A in programma sabato pomeriggio contro il Genoa.

Calciomercato Napoli, il Marsiglia si fionda sui due obiettivi Spalletti e Benitez dopo l’addio di Villas Boas

Intanto un nome tra gli allenatori cercati dal Napoli potrebbe presto allontanarsi. Il Marsiglia infatti si è improvvisamente ritrovato senza allenatore per via delle dimissioni di Andre Villas Boas e ora tra gli obiettivi per il suo successore potrebbero esserci dei nomi seguiti anche dal Napoli.

Tra i papabili per la panchina del club francese infatti ci sono Rafael Benitez e Luciano Spalletti. Qualora uno dei due dovesse scegliere il Marsiglia, dunque, potrebbe restringersi il campo dei possibili sostituti di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli.

Possibile beffa dunque per il club campano che eventualmente potrebbe mettersi alla ricerca di nuovi nomi.