Il presidente del Napoli De Laurentiis ha fatto partire i ‘casting’ del nuovo allenatore: interesse per Simone Inzaghi

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso non è dei migliori, anzi. Lo sfogo dell’allenatore partenopeo nel postpartita dopo la vittoria contro il Parma ha alimentato le diatribe. Il presidente del Napoli pare sia intenzionato a sostituire il tecnico: tanti sono gli allenatori valutati e uno di questi sembra proprio Simone Inzaghi. Attualmente alla Lazio, non ha ancora rinnovato il contratto.

Napoli, la situazione di Inzaghi

Giovanni Scotto, giornalista de ‘Il Roma‘, sui propri social ha scritto: “Inzaghi è il profilo ideale che cerca De Laurentiis, che guarda da interessato la sua situazione. Il rinnovo con la Lazio non si sblocca e potrebbero partire contatti per la prossima stagione“. Insomma, l’allenatore biancoceleste in questi anni ha fatto molto bene e pare che il presidente del Napoli lo abbia individuato come profilo giusto per ripartire.

Tuttavia, secondo l’edizione odierna de ‘Il Messaggero‘, Inzaghi è molto vicino a rinnovare il suo rapporto con la Lazio. L’accordo sembra che già sia stato trovato, sulla base di 2,4 milioni per due anni più mezzo milione di bonus.