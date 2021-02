La storia d’amore di Paulo Dybala e la Juventus potrebbe terminare a breve: il club bianconero pensa già al suo erede

Da poche ore è terminata la sessione invernale di calciomercato, ma la Juventus sembra già proiettata al futuro in vista della prossima stagione. La situazione che interessa particolarmente è quella relativa a Paulo Dybala, attualmente ai box per un infortunio al ginocchio. Il talentuoso attaccante argentino non è più centrale nel progetto bianconero e così l’addio ora potrebbe essere realtà.

Calciomercato Juventus, possibile addio per Salah

Dall’Inghilterra si continua a parlare continuamente di un possibile addio di Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, che sarebbe anche sul punto di cambiare squadra. Per Kloop non è più indispensabile come un tempo e la sua valutazione si aggira intorno ai 100-120 milioni di euro.

E così la strategia della Juventus sarebbe quella di ricavare un buon tesoretto dalla cessione de “La Joya” per poi pensare ad un acquisto spumeggiante per il reparto offensivo. Con la sua rapidità e senso del gol, l’egiziano sarebbe un’alternativa importantissima da affidare ad Andrea Pirlo. L’erede per la maglia numero dieci potrebbe arrivare proprio dalla Premier League con un sogno nel cassetto.

Un colpo entusiasmante in vista della prossima stagione con la società bianconera già al lavoro per rinforzare la rosa del futuro di Andrea Pirlo.