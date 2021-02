Il trequartista del Real Madrid Isco dovrebbe lasciare la Spagna a giugno, su di lui c’è l’Arsenal, ma attenti a Juventus e Milan

Secondo quanto riporta il sito spagnolo todofichajes.com, il trequartista del Real Madrid Isco è pronto per una nuova avventura nell’Arsenal. Il classe ’92, in scadenza di contratto nel giugno del 2022, sarebbe dovuto partire già nella finestra di calciomercato conclusa proprio ieri, ma non essendo arrivate offerte per lui, è rimasto a Madrid.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus e Inter, Isco ha scelto la sua prossima squadra! I dettagli

Calciomercato Juventus-Milan, Isco a un passo dall’Arsenal | Le indiscrezioni

Niente di fatto, quindi, per la Juventus e per il Milan, che avrebbero impreziosito la propria trequarti con l’arrivo dello spagnolo ex Malaga, perché nel futuro di Isco, invece, pare ci sia proprio la Premier League.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Szczesny in Germania | Via libera in un caso

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Bentancur brilla | Le big d’Europa ci pensano!

L’allenatore dei Gunners, il connazionale Mikel Arteta, ha chiesto alla sua società di fare uno sforzo per poter portare il ventottenne a Londra. Anche se ci potrebbero essere dei problemi, per la dirigenza dell’Arsenal, il madrileno rimane il primo della lista dei desideri, il tutto, però, a patto che il costo del trasferimento non sia superiore ai dieci milioni di euro. Sul contratto, invece, gli inglesi potrebbero riuscire a eguagliare la cifra che il trequartista guadagna oggi al Real Madrid di Florentino Perez.

M.P.