Juventus e Milan continuano a pensare già al futuro con innesti in vista della prossima stagione: la chiave è Lionel Messi

Il futuro di Lionel Messi è sempre molto incerto. L’attaccante del Barcellona, sempre nel mirino della stampa anche per i suoi ingaggi, potrebbe anche pensare ad una nuova avventura. E così le dichiarazioni dell’allenatore del PSG, Mauricio Pochettino, sono state di apertura per un possibile trasferimento sotto la Tour Eiffel: “Mi piacerebbe allenarlo”.

Calciomercato Juventus e Milan, Icardi via libera per Messi

E in quest’ottica Mauro Icardi sarebbe fuori dal progetto dei parigini visto che tra i due argentini non corre buon sangue. L’ex Inter potrebbe finire nuovamente nel mirino della Juventus e del Milan, alla ricerca di un goleador implacabile come il sudamericano.

Al momento si tratterebbe di un’idea suggestiva in vista della prossima stagione, ma la chiave è rappresentata da ciò che sceglierà Messi. Il suo futuro sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane visto che la “Pulce” non sembra più felice ormai da tempo a Barcellona, che per lui rappresenta la sua seconda casa.

Icardi potrebbe sbarcare nuovamente in Serie A con un nuovo progetto entusiasmante per il prosieguo della sua carriera.