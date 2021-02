La Nazionale italiana, guidata dal Ct Roberto Mancini, sarà una delle protagoniste agli Europei in programma in estate. Sguardo al futuro

Saranno mesi importanti anche in chiave Nazionale. Il Ct Roberto Mancini si sta preparando alla grande andando a visionare i possibili convocati in vista degli Europei in programma in estate. La rosa è praticamente già composta al di là di qualche novità dell’ultim’ora.

Calciomercato Juventus, il Ct Mancini pensa al futuro

Durante la trasmissione “Tiki Taka – La Repubblica del pallone” lo stesso selezionatore della Nazionale italiana ha svelato anche il suo possibile futuro: “Si giocano poche partite e uno si stanca stando spesso a casa”. Poi ha aggiunto: “Per me è un onore essere il Ct dell’Italia, ma sicuramente tornerò ad allenare un club”.

Prima gli Europei, poi il Mondiali: infine, Roberto Mancini potrebbe tornare a sedersi su una panchina prestigiosa. L’idea suggestiva sarebbe quella della Juventus visto che è stato accostato spesso in passato alla compagine bianconera.

Al momento il Ct italiano è molto concentrato sulle prossime competizioni da affrontare alla guida della Nazionale, poi penserà al suo futuro.