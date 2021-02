Calciomercato Juventus, Mendes propone Diego Costa

Il super procuratore Jorge Mendes deve ancora piazzare il suo assistito Diego Costa in qualche squadra: occhio alla Juventus

La Juventus è stata al lavoro tutto il calciomercato invernale per portare ad Andrea Pirlo un sostituto di Alvaro Morata. In rosa manca un centravanti e in caso di assenza dello spagnolo, l’allenatore manda in campo un attacco che riempie poco l’area di rigore. Gianluca Scamacca, almeno per ora, è sfumato e restano solo da valutare i nomi degli svincolati, visto che è ancora possibile ingaggiarli.

Juventus, occasione Diego costa

Uno di questi svincolati è Diego Costa, attaccante che ha risolto circa un mese fa il suo contratto con l’Atletico Madrid. Il suo procuratore, Jorge Mendes, cerca una squadra dove piazzarlo e una delle proposte pare sia stata fatta alla Juventus. Tuttavia, Paratici & Co. sembrano propensi a rifiutare il colpo. Il centravanti di nazionalità spagnola percepiva 8,5 milioni di euro a stagione coi Colchoneros, una cifra molto alta per le casse bianconere.

Anche perché, l’idea era quella di prendere un giocatore capace di sostituire sì Morata, ma che non metta in discussione la titolarità del giocatore. Diego Costa più che un sostituto, sarebbe un ‘competitor’ e Paratici preferirebbe profili diversi.