Calciomercato Juventus, Donnarumma a zero libera Szczesny

La Juventus potrebbe dare il via libera alla cessione di Szczesny, ma dipende da Gigio Donnarumma e dal suo futuro

Wojciech Szczesny sta un’ottima stagione con la Juventus. Le sue parate sono risultate decisive per la vittoria della Supercoppa, ma non solo. Il suo rendimento è costante e alcuni club alla ricerca di un portiere avrebbero messo gli occhi su di lui. Uno di questi sembra il Borussia Dortmund, interessato ad acquistare un numero uno di sicura affidabilità ed esperienza, oltre che ottime doti tecniche. Il polacco arrivò in bianconero nel 2017 per il costo di 14 milioni di euro dall’Arsenal.

Juventus, con Donnarumma via Szczesny

La Juventus ritiene che Szczesny valga non meno di 40 milioni di euro. Il Borussia Dortmund, che vuole un portiere, è avvisato. Ma i gialloneri potrebbero avere ‘campo libero’ qualora Agnelli e Paratici riuscissero a mettere le mani su un altro big, che non ha ancora rinnovato il contratto con la sua attuale squadra. Si tratta di Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Chiaramente, in caso di rinnovo, sarebbe più difficile per la Juventus mettere le mani sul portiere del Milan. Ma la trattativa non è ancora conclusa, vista la richiesta di Raiola che si aggira sui 10 milioni di euro a stagione di ingaggio. Una proposta che i bianconeri sarebbero pronti ad accontentare, qualora Donnarumma si liberasse a zero.