Calciomercato Juventus, asse in Ligue 1 | Colpo a sorpresa

Possibile asse con il Lione per la Juventus. Non solo De Sciglio e Aouar: ipotesi Denayer per la difesa. Cifre e dettagli

“Mi sento benissimo, sto trovando il mio ritmo e questo è molto importante. Il futuro? Voglio giocare delle buone partite qui fino alla fine del campionato e spero di essere convocato per l’Europeo. Poi vedremo, ma di sicuro non mi dispiacerebbe restare a Lione“. Mattia De Sciglio sembra aver finalmente ritrovato continuità con la maglia del Lione e, nelle ultime dichiarazioni, ha strizzato l’occhio al club francese. Per il terzino di proprietà della Juventus non è quindi da escludere la permanenza in Francia. A fine stagione, quello dell’ex Milan potrebbe non essere l’unico nome discusso dal club bianconero con la società francese. Ecco la nuova ipotesi di mercato: cifre e dettagli.

Calciomercato Juventus, idea Denayer per la difesa | Cifre e dettagli

Oltre ad Hassem Aouar, gioiello francese già seguito da Paratici, la dirigenza bianconera potrebbe infatti mettere nel mirino anche Jason Denayer, difensore classe 1995 e colonna della retroguardia di Rudi Garcia. Il Nazionale belga, già accostato anche al Napoli, rappresenterebbe un'importante alternativa in difesa per Pirlo, ed è inoltre in scadenza nel 2022.

Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, e non è escluso che possa rientrare nei discorsi per De Sciglio, e chissà Aouar. Occhi puntati, dunque, sull’asse Juve-Lione.