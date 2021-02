Fabio Paratici mette nel mirino un calciatore già seguito dal Milan: si tenta l’assalto con lo scambio a sorpresa

Si è concluso ufficialmente ieri il calciomercato invernale nella quale ci sono state molte meno operazioni costose rispetto al solito. La Juventus ha fatto poco o nulla, ha cercato un nuovo attaccante ma alla fine ha deciso di rimanere così come sta, senza affondare il colpo su Scamacca.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, colpo in attacco | La chiave è Messi

A questo punto dunque sarà Kulusevski la quarta punta bianconera da utilizzare in caso di emergenza o per far rifiatare Alvaro Morata o Paulo Dybala. È arrivato invece l’addio di Sami Khedira, che era ormai fuori dal progetto e dopo quattro mesi fermo andrà a vivere una nuova esperienza in Bundesliga all’Herta Berlino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, De Laurentiis sostituisce Gattuso | Firma oggi!

Calciomercato Juventus, obiettivo Fofana per la difesa: si pensa allo scambio con Demiral

La Juventus dunque ha preferito puntare tutto sul prossimo calciomercato, dove ci si attende più di qualche mossa per rinforzare in maniera notevole la rosa. La società starebbe anche pensando di puntare su nuovi difensori centrali giovani e in rampa di lancio vista comunque l’età media elevata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Dzeko si riavvicina | Arriva la novità da Trigoria

Un obiettivo sembrerebbe essere Wesley Fofana, calciatore del Leicester che è stato già nel mirino del Milan. Il classe 2000 sta facendo bene in Premier League ed è sicuramente un elemento valido, per questo la Juventus potrebbe anche pensare a uno scambio alla pari mettendo sul piatto Merih Demiral.

Entrambi i difensori hanno una valutazione intorno ai 40 milioni di euro per questo l’operazione appare possibile.