Calciomercato Juventus, tentativo in extremis per Bernardeschi | I dettagli

La Juventus può perdere Federico Bernardeschi nei prossimi due giorni: il mercato in Portogallo chiuderà il 4 febbraio

Il calciomercato invernale in Italia è terminato ieri e alcuni club non hanno piazzato tutti i loro esuberi. Nello specifico, la Juventus si è privata di Rugani tornato dal Rennes e subito prestato al Cagliari. Ma non solo: Khedira è ritornato in Germania e ci sono alcuni giocatori da monitorare in prestito all’estero, come De Sciglio. L’estate scorsa si è provato a piazzare anche Federico Bernardeschi, che non è un elemento imprescindibile della rosa di Andrea Pirlo.

Juventus, il Benfica su Bernardeschi

Ma la sessione di calciomercato invernale non è terminata in tutta Europa. E’ ancora aperta in Portogallo, dove chiuderà i battenti il 4 febbraio. Altri due giorni, dunque, per piazzare gli ultimi giocatori che non rientrano nei piani dei tecnici. La Juve, dunque, potrebbe cedere Federico Bernardeschi che a questo punto diventa un’occasione last minute per il Benfica.

Un tentativo in extremis del Benfica in prestito secco convincerebbe la Juventus a lasciare andare Bernardeschi. Tuttavia, bisognerebbe convincere il giocatore, che gradisce poco il trasferimento a Lisbona. Questa stagione ha disputato 15 partite in Serie A -per la maggior parte spezzoni di gara- siglando un assist. Il suo contratto scadrà nel 2022.