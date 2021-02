La Juventus non smette di pensare al calciomercato e studia una nuova mossa con il Barcellona per la prossima estate

È stato un avvio di stagione particolare per la Juventus, che ha collezionato qualche passo falso di troppo nei primi mesi di stagione e ora vuole rialzarsi in maniera definitiva per mantenere alta la propria posizione in classifica e migliorarla notevolmente, tornando magari a combattere per lo scudetto.

I bianconeri infatti distano attualmente ben sette punti dal Milan che occupa la vetta della classifica, pertanto c’è bisogno di una netta risalita per ambire ai traguardi più importanti. C’è anche da dire però che la compagine allenata da Andrea Pirlo ha disputato una gara in meno pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi di tre punti.

Calciomercato Juventus, idea di scambio Bentancur-De Jong con il Barcellona

Intanto la Juventus continua a lavorare sul calciomercato e pensa a nuove occasioni da poter sfruttare anche nella prossima sessione. Il centrocampo è ancora nel mirino della critica e per questo si potrebbe pensare di effettuare un nuovo scambio cedendo uno dei più promettenti presenti in rosa per un altro big.

Fabio Paratici, infatti, potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Barcellona per effettuare un nuovo scambio in ottica bilancio a inizio estate. Sul piatto potrebbe esserci Rodrigo Bentancur, che potrebbe essere sacrificato per arrivare a De Jong. Nascerebbe così un super scambio da 80-90 milioni di euro.

L’uruguaiano sta vivendo un buon periodo ma potrebbe essere comunque un sacrificato importante per sistemare il bilancio e portare nuovi colpi a Torino, come successo per Pjanic.