L’Inter pianifica le mosse per il calciomercato della prossima estate: la Premier League mette gli occhi su Lautaro, con Guardiola pronto a pagare la clausola

Il calciomercato di gennaio è appena terminato, ma le società di Serie A pianificano già le mosse per la prossima estate. Tra le squadre deluse dalle trattative invernali c’è l’Inter, bloccata dall’indice di liquidità e da cifre irraggiungibili in alcuni affari: uno su tutti lo scambio Dzeko-Sanchez con la Roma. Il club nerazzurro è pronto a rifarsi e potrebbe sacrificare un big per poi portare nuovi innesti nella rosa di mister Conte.

Calciomercato Inter, Guardiola vuole Lautaro

Tra i giocatori più corteggiati della rosa nerazzurra figura Lautaro Martinez. Il “Toro” sta discutendo con la società il rinnovo del contratto che scade nel 2023. L’accordo – secondo quanto riferito dagli agenti del calciatore – è a un passo, ma lascerebbe intatta la clausola rescissoria da 111 milioni di euro valida solo per l’estero. Una cifra monstre che non spaventa però Pep Guardiola, pronto a fare follie per portare l’argentino al City.

Il Manchester City – secondo quanto riferisce “Don Balon” – è disposto a pagare la clausola da 111 milioni in estate pur di strappare Lautaro all’Inter. La trattative sarebbe però legata alla partenza – molto probabile – di Sergio Aguero. L’acquisto di Martínez rimane un’operazione complicata, soprattutto dopo i contatti confermati dall’agente del giocatore, che riconosce che il suo rinnovo in Italia è sulla buona strada.