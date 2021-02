Tutto pronto per la chiusura della sessione invernale di calciomercato: terminerà alle 20 del primo febbraio 2021

Ore frenetiche per la chiusura della sessione invernale di calciomercato, che terminerà alle ore 20 del primo febbraio 2021. Potrebbero arrivare sorprese per le big d’Italia con innesti funzionali al loro progetto tecnico. Seguite con noi la diretta Calciomercato.

Calciomercato, LIVE: tutti i colpi e le trattative

Ore 17.40– Parma, si tenta il colpaccio Graziano Pellè: dopo essersi svincolato dallo Shandong Luneng sembrerebbe molto vicino al club emiliano

Ore 17:31 – Roma, UFFICIALE: depositato il contratto di Reynolds

Ore 17.00 – Juventus, completata l’operazione in uscita. Wesley passa al Sion.

Ore 16.36 – Rolando Mandragora è un calciatore del Torino. Ha svolto le visite mediche e posto la firma sul contratto.

Ore 16.26 – Alberto Cerri entra nel mirino del Genoa. Se i rossoblù dovesse centrare il colpo, occhio al possibile rientro di Scamacca al Sassuolo.

Ore 15.40 – Fiorentina, dal Frosinone arriva Giordani in prestito: l’affare è ufficiale.

Ore 15.25 – Bologna e Parma in corsa per Rugani, come riporta Calciomercato.it. Al momento, l’affare vive una fase di stallo in attesa di accordo tra il Rennes e la Juventus.

Ore 14.45 – Come riporta Calciomercato.it, Callejon dovrebbe restare alla Fiorentina. No all’ipotesi Parma.

Ore 14.18 – UFFICIALE: Christian Maggio ha rescisso il contratto che lo legava al Benevento

Ore 14.02 – UFFICIALE: L’Atalanta ha depositato il contratto di Kovalenko

Ore 13.19 – UFFICIALE: Bryan Reynolds è un nuovo calciatore della Roma, depositato il contratto in Lega

Ore 12.58 – Cagliari, è fatta per la cessione di Christian Oliva al Valencia

Ore 11.00 – Fiorentina, Commisso a ‘Radio Anch’io Sport’ parla del mercato: “Vlahovic è fiorito, lo vogliono tutti ma non lo do a nessuno. Il mercato è finito, sarei sorpreso anche io se arrivasse qualcuno“.

Ore 9.20 – Come svelato da Sky Sport il Bologna avrebbe messo nel mirino il centravanti colombiano dell’America in Messico, Roger Martinez: Walter Sabatini lo conosce bene visto che l’ha acquistato ai tempi del Jiangsu Suning.

