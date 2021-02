Arriva il no definitivo da parte di Suning per la vendità dell’Inter a Bc Partners

La trattativa tra Suning, proprietario dell’Inter, e il fondo inglese Bc Partners per l’acquisto della squadra nerazzurra finisce in un nulla di fatto. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, infatti, fonti del club milanese avrebbero detto che “non ci sono mai stati i presupposti per la prosecuzione della trattativa sulla ricerca di un investitore dell’Inter“. Il no arriva soprattutto a causa della differenza nel valore delle azioni e sulla valutazione complessiva della squadra.

Inter, Suning cerca nuovi fondi | Gli sviluppi

Tutto da rifare, quindi, per i cinesi che, in crisi di liquidità per la decisione del governo di Pechino di interrompere gli investimenti fuori dal Paese ritenuti non strategici, dovranno trovare altri fondi per risolvere i problemi finanziari della società entro maggio.

L’arrivo di nuovi finanziamenti potrebbe non essere difficile come sembra, però. Infatti, il progetto dell’Inter, con stadio e valorizzazione del prodotto calcio come deciso dalla Lega che affiderà a dei fondi la vendita dei diritti televisivi, sta portando molti investitori alla corte dI Suning. Insomma, i problemi finanziari potrebbero essere risolti presto, a patto che rientrino nelle corde dei proprietari di Nanchino.

M.P.