Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, deve decidere chi sarà il prossimo allenatore del Napoli dopo le diatribe con Gattuso

Dopo la vittoria del Napoli contro il Parma per 2-0, Gennaro Gattuso si è sfogato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Alcune frecciatine lanciate verso la società, che ha sondato altri allenatori quando il momento dell’allenatore partenopeo non era particolarmente brillante. A tal proposito, emergono novità sul futuro di Gattuso e del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis, che pare abbia altre idee per il futuro.

Napoli, De Laurentiis fa partire il casting per il post-Gattuso

Secondo quanto riferito su Twitter da Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano ‘Il Roma’ e collaboratore di ‘Radio Radio’. De Laurentiis sta valutando diversi nomi per il post-Gattuso: “Rapporto ormai compromesso tra Gattuso e De Laurentiis, le parole del tecnico non hanno fatto piacere al presidente, destinati a separarsi anche in corsa. Spalletti ipotesi così come Sarri, anche Benitez in caso di esonero“. Insomma, il patron del Napoli sta valutando attentamente a chi dovrà affidare l’incarico.

Per Sarri si tratterebbe di un clamoroso ritorno: l’ex allenatore partenopeo è ancora fermo dopo l’esonero dalla Juventus. Anche Spalletti lo è dopo quello all’Inter. De Laurentiis ha comunque abituato tutti a veri colpi di teatro e non si può escludere nulla. Nemmeno l’idea Fonseca, che lascerà la Roma, o un altro ritorno, quello di Rafa Benitez.