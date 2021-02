La Juventus tenta l’assalto a Scamacca a poche ore dal termine del calciomercato, se non arriva però c’è una pazza idea dei bianconeri

La Juventus a poche ore dalla chiusura del calciomercato di gennaio non ha ancora trovato il tanto cercato centravanti. I bianconeri hanno esigenza di avere in rosa un vice Morata che possa interpretare il ruolo di prima punta. Attualmente l’unico che può farlo per ruolo oltre lo spagnolo è Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, cessione al Torino | Visite mediche in arrivo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colpo in attacco | No a Raiola!

Negli ultimi giorni la Juventus sta cercando di chiudere per Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo. La trattativa non decolla anche se i bianconeri ci proveranno fino all’ultimo minuto di calciomercato. Potrebbe aprirsi, in queste ultime ore, un pazzo scenario sull’asse Juventus-Sassuolo.

Calciomercato Juventus, idea pazza Caputo se non arriva Scamacca

Attualmente è solo un’idea quella dei campioni d’Italia in carica ma chissà che nelle prossime ore non possa diventare più di una suggestione. Se Il Sassuolo deciderà di non cedere Scamacca la Juventus potrebbe tentare l’assalto a Ciccio Caputo, magari con la formula del prestito.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, addio Fonseca | Due piste per l’estate

Difficilmente il Sassuolo si priverebbe di una pedina così importante come Caputo. Quella della Juventus attualmente è solo una suggestione ma il mercato può riservare sempre sorprese inaspettate. Certo è che i bianconeri daranno la priorità a Scamacca.