Nuova cessione in prestito per il difensore centrale della Juventus: il Bologna è molto interessato a Rugani

La Juventus la scorsa estate si era impegnata a liberarsi dei vari esuberi presenti in rosa. Douglas Costa è andato in prestito al Bayern Monaco, De Sciglio al Lione e Daniele Rugani al Rennes. Quest’ultimo, però, è in procinto di ritornare in Serie A dopo sei mesi passati in Francia. L’esperienza bretone non è stata da ricordare per il centrale difensivo italiano.

Juventus, il ritorno di Rugani in Serie A

Daniele Rugani con la maglia del Rennes ha disputato soltanto due partite, per un totale di 117′. Non scende in campo dal 28 ottobre, quando giocò poco più di 15′ contro il Siviglia in Champions. E’ stato fermo per molto tempo per problemi alla coscia e ha saltato quasi tutta la prima parte di stagione. Il Rennes per il difensore pagò l’estate scorsa circa 3,5 milioni di euro alla Juventus per il prestito oneroso.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, Rugani è atteso in Italia per un altro prestito, al Bologna. I rossoblu starebbero trattando su un bonus da dare al club francese in caso di salvezza, anche se il giocatore dovesse superare le 13 presenze.