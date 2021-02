Il centrocampista dell’Udinese, di proprietà della Juventus, è pronto alle visite mediche per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Torino

Il Torino è pronto a rinforzarsi a centrocampo, colmando la partenza di Meite sponda Milan. E’ in arrivo dall’Udinese il classe ’97 Rolando Mandragora. Centrocampista di proprietà della Juventus che ha lavorato assiduamente per portare a termine l’affare.

Mancano gli ultimi dettagli da limare tra bianconeri e granata e poi l’operazione potrà essere ufficiale. Il calciatore ha trovato poco spazio ultimamente all’Udinese, solo 10 presenze in questa stagione e zero gol. L’ex Crotone è pronto a rimettersi in gioco con il Torino di Nicola. Il giocatore è atteso per le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto.

Calciomercato, Mandragora al Torino | Prestito con obbligo di riscatto

L’accordo tra i due club piemontesi prevede un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a determinate condizioni da esercitare nel 2022. Mandragora firmerà un contratto fino al 2025 e proverà a ritagliarsi il suo spazio. Dopo l’arrivo di Sanabria il Torino è pronto a rinforzare anche il centrocampo per cominciare la cavalcata alla salvezza.