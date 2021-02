Ultime ore di mercato e tentativo last minute per Leonardo Bonucci: proposto lo scambio alla Juventus con l’attaccante

Il Liverpool si trova in difficoltà in difesa dopo l’infortunio di Van Dijk. Nelle ultime ore è stato fatto un tentativo per portare Merih Demiral alla corte di Jurgen Klopp, ma pare sia arrivato il rifiuto della Juventus. L’esigenza per i Reds resta e il manager tedesco vorrebbe comunque acquistare un centrale difensivo. Incredibilmente sembrerebbe sia stato chiesto un altro difensore della Juve.

Juventus, su Bonucci c’è il Liverpool

Il Liverpool ha un disperato bisogno di un difensore, mentre la Juventus di un attaccante in grado di sostituire Alvaro Morata. Uno scenario che indurrebbe i due club a fare di necessità-virtù. I Reds avrebbero chiesto Bonucci dopo il no di Demiral, proponendo uno scambio con Divock Origi.

L’attaccante belga è un ‘comprimario’ della rosa di Klopp e potrebbe far comodo alla Juventus, anche per i suoi gol molto pesanti anche in Champions League. Origi è molto bravo a sfruttare al massimo il suo minutaggio per risultare decisivo in certe situazioni. L’operazione è molto difficile da mandare in porto, soprattutto perché la fine del mercato si avvicina sempre di più.