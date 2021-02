Il mercato dell’Inter è chiuso, l’unico dubbio potrebbe riguardare Eriksen: la Premier League che continua a corteggiarlo

A poche ore dalla chiusura del calciomercato, come ha anche espressamente ribadito l’a.d.Beppe Marotta questa mattina, il mercato dell’Inter è chiuso. l’affare Sanchez-Dzeko sembra essere sfumato e, a meno di clamorose sorprese, non andrà in porto, proprio come sottolineato dalla società.

L’Inter non può sborsare nessuna somma di denaro per eventuali acquisto e con tutta probabilità non effettuerà neppure uscite. L’unico dubbio potrebbe riguardare Christian Eriksen che sembrava essere destinato a lasciare Milano ma, anche grazie al gol nel derby, si è rimesso in carreggiata e ha riguadagnato, quantomeno, la fiducia del club.

Calciomercato Inter, tentativo in extremis del West Ham per Eriksen

Sul centrocampista danese c’è il forte interesse di alcuni club di Premier League. In particolare il West Ham che spera ancora di poter arrivare ad Eriksen considerato che il calciomercato in Inghilterra chiuderà alle ore 24. Tentativo in extremis che non riceverà certamente un’apertura da parte dell’Inter.