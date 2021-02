L’Inter sta monitorando la situazione legata a Eder, ma c’è la concorrenza del Parma per l’attaccante italo-brasiliano

Sono arrivate le parole di Beppe Marotta riguardo il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri non hanno acquistato un altro attaccante e in rosa c’è sempre Pinamonti. L’ad si è soffermato sullo scambio Sanchez-Dzeko, ma anche sul rinnovo di Lautaro Martinez. Da monitorare diverse situazioni in queste ultime ore di calciomercato, tra cui quella di Eder.

Inter, su Eder c’è il Parma

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il Parma vorrebbe investire in un attaccante per risolvere i problemi del reparto offensivo di D’Aversa. Uno dei profili valutati è Eder, ora al Jiangsu ed ex Inter. L’italo-brasiliano può rescindere il proprio contratto con il club cinese entro la fine del mercato in Cina. Potrebbe però anche farlo dopo la fine del mercato.

Per non avere strascichi legali, Eder lascerebbe il Jiangsu prima delle 20:00. L’attaccante italo-brasiliano, dunque, si ritroverebbe da svincolato e il Parma potrebbe ingaggiarlo anche domani a parametro zero. Per ora il mercato dell’Inter sembra chiuso, ma la pista Eder non è ancora tramontata del tutto essendo una soluzione last minute.