A poche ore dalla chiusura del calciomercato estivo, può prendere quota il clamoroso ed inatteso scambio in Serie A: la Juventus di Pirlo punta il difensore

In attesa di scendere in campo per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, in casa Juventus il focus è tutto sulle ultime operazioni di calciomercato. A poco più di ventiquattro ore dalla chiusura della sessione di gennaio, spunta la clamorosa ed inedita idea di scambio in Serie A: ecco il nuovo rinforzo per la difesa di Pirlo.

Calciomercato Juventus, idea N’Koulou: scambio last minute

Sono ore caldissime per il mercato bianconero. Alla vigilia della chiusura ufficiale della sessione di gennaio, la Juventus starebbe pensando ad un scambio per un nuovo colpo in difesa. Secondo ‘Tuttosport’, si tratta di Nicola N’Koulou, destinato a lasciare il Torino e occasione al photofinish per la squadra di Pirlo.

Con l’imminente rientro dal prestito al Rennes di Rugani, sarebbe proprio l’ex Empoli la pedina da sacrificare per portare l’ex Lione sull’altra sponda di Torino. La prima parte di stagione di Rugani con il club transalpino è stata tutt’altro che esaltante ed il ritorno immediato in Serie A pare imminente.

Il club di Cairo sarebbe quindi interessato ad accoglierlo entro domani sera, prima della chiusura dell’attuale sessione di calciomercato invernale.