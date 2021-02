Il Milan programma la prossima stagione con un super doppio colpo a partire dall’erede di Pioli: contatti già avviati

La sofferta vittoria sul Bologna rilancia il Milan di Pioli che torna alla vittoria dopo la debacle in Coppa Italia. Dal campo al calciomercato, il club rossonero starebbe sondando il terreno per un colpo clamoroso in vista della prossima estate. Pioli può salutare: il sogno rossonero si chiama Pep Guardiola.

Calciomercato Milan, contatti con Guardiola: colpo top con Pep

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il Milan avrebbe già avviato i primi contatti per l’eventuale approdo di Pep Guardiola sulla panchina rossonera. La società di via Aldo Rossi pensa all’allenatore del Manchester City che, nonostante la scadenza ferma al 2023 con il club inglese, sembrerebbe allettato dall’avventura rossonera.

Il tecnico catalano è dunque il grande sogno del Milan per rilanciare, anche in ambito internazionale, il progetto rossonero. In tal senso, il primissimo rinforzo in caso di approdo a Milanello di Guardiola sarebbe un pupillo dell’ex allenatore del Barcellona: Thiago Alcantara.

Il 29enne spagnolo, accostato in passato alla Juventus, si è recentemente trasferito al Liverpool.