Matrimonio finito tra la Juventus e Sami Khedira: il centrocampista tedesco è ad un passo dalla firma con l’Herta Berlino. Programmate le visite mediche

La Juventus si prepara a salutare Sami Khedira al termine di una lunga storia segnata da tante gioie e momenti più bui. Il centrocampista tedesco – classe 1987 – era finito fuori rosa nella gestione Pirlo e non gioca una partita ufficiale dal 23 novembre 2019. Tanti infortuni e poco spazio, ma ora la possibilità di ripartire in Bundesliga.

Calciomercato Juventus, visite con l’Herta per Khedira

Sami Khedira è ad un passo dal trasferimento all’Herta Berlino. Come riporta “Kicker”, il centrocampista è atteso oggi per le visite mediche, al termine delle quali firmerà il suo nuovo contratto con il club fino a giugno 2023. L’accordo prevede anche una clausola legata alle presenze. Per il giocatore è un ritorno in Bundesliga dopo i quattro anni passati allo Stoccarda, società che poi lo cedette al Real Madrid prima dell’approdo alla Juventus.

Khedira lascia la Juventus dopo sei stagioni e cinque scudetti vinti. In scadenza nel 2021, il club bianconero si libera anticipatamente di un pesante stipendio e permette al giocatore di rimettersi in mostra in un campionato competitivo. L’Herta – al momento a metà classifica – può rappresentare l’ambiente ideale per ripartire. La Juventus resta al momento la squadra dove ha reso meglio in carriera: 21 gol, 13 assist in 145 partite.