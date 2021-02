Calciomercato Juventus, occhio al rinnovo di Cuadrado | I dettagli

Uno dei calciatori più rappresentativi nella rosa di Andrea Pirlo potrebbe a sorpresa cambiare maglia nei prossimi mesi sul calciomercato. Di seguito le ultime novità sul suo futuro

La Juventus monitora con grande attenzione il mercato internazionale, ma deve fare i conti anche con alcuni rinnovi di contratto particolarmente importanti. I bianconeri valutano con grande attenzione il futuro di Juan Cuadrado. Il laterale sta offrendo un rendimento altissimo sulla fascia destra della Juventus. A suon di assist e qualche gol è diventato un titolare inamovibile per Pirlo. Anche nella partita di ieri contro la Sampdoria ha offerto un ottimo rendimento, figurando tra i migliori in campo.

Calciomercato Juventus, occhio al rinnovo di Cuadrado. Premier alla finestra e non solo

La trattativa per il rinnovo di contratto dell’esterno, però, non si presenta semplice. L’attuale accordo scadrà nel 2022, il colombiano percepisce 3,5 milioni a stagione. Per rinnovare vuole 5 milioni, ma la Juventus sembra piuttosto restia ad accettare una cifra del genere. In caso di mancato accordo, c’è la fila per il calciatore. Piace in Premier League, dove però non vorrebbe tornare. E’ desiderato anche in Liga e in Mls. Vedremo se i bianconeri riusciranno a blindare il calciatore o dovranno cederlo.