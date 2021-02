La Juventus ha intenzione di provare il clamoroso colpo al photofinish in Serie A: a poche ore dalla chiusura del calciomercato di gennaio, spunta la suggestione scambio

Sono ore calde per il calciomercato bianconero. In casa Juventus spunta la suggestione last minute, con un possibile ma complesso scambio con la Roma prima della chiusura della sessione invernale di mercato: i nomi nel possibile affare.

Calciomercato Juventus, colpo Dzeko: scambio immediato

Edin Dzeko rimane uno dei nomi più caldi per l’attacco bianconero. Nonostante manchi pochissimo alla chiusura del mercato, la società bianconera non smette di pensare al bosniaco. L’ultima idea porterebbe ad uno scambio, nell’ultimo giorno a disposizione, con Federico Bernardeschi. Trattativa complessa, difficile, visti i tempi più che ristretti oltre all’ingaggio importante dell’attaccante della Roma.

Dzeko percepisce infatti uno stipendio da ben 7,5 milioni netti all’anno, Bernardeschi invece circa 4 milioni. Uno scambio di prestiti last minute per cui verrà effettuato un tentativo, nella speranza di incastrare i tasselli portando via da Roma il bomber giallorosso.

Situazione dunque in divenire, Bernardeschi potrebbe dire addio e approdare alla corte di Fonseca nelle prossime ore: la Juventus ci spera e sogna, ancora, il colpo Dzeko.