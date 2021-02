Calciomercato Roma, situazione Allegri | Il Real Madrid s'inserisce

Massimiliano Allegri è ancora senza squadra e dalla Spagna sono sicuro: l’ex allenatore della Juve ha un accordo col Real Madrid

Massimiliano Allegri è ancora senza squadra dopo l’esonero dalla Juventus nel 2019. L’allenatore sta aspettando un progetto ambizioso per rilanciarsi, magari proprio in Serie A. Al momento, la squadra più interessata è la Roma: ieri Allegri era nello stesso albergo di Tiago Pinto, ripreso anche dalle telecamere di Calciomercato.it. L’ex allenatore di Juve e Milan fa comunque gola a diverse squadre, come riportano in Spagna.

Roma, Allegri e la parola data a Florentino Perez

Secondo quanto riferito da ‘Don Diario‘, infatti, Max Allegri è uno dei papabili per il dopo Zidane sulla panchina del Real Madrid. Addirittura, l’allenatore italiano avrebbe già un accordo verbale con Florentino Perez per approdare dalla prossima stagione. Secondo il presidente dei Blancos, è l’uomo giusto per ringiovanire la squadra, che ha tanti giocatori esperti anche in scadenza di contratto.

Allegri non avrebbe paura di usare il pugno duro con la rosa e mettere alla porta quelli che non hanno più stimoli. Cosa che non sarebbe capace di fare Zinedine Zidane, che vorrebbe andare avanti con l’ossatura principale del Real Madrid. Ma la sensazione è che la Roma resti in pole per il suo ingaggio.