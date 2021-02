Il Milan vive un gran momento ma tiene d’occhio anche il calciomercato: il Barcellona tenta la beffa in extremis

Sono stati quattro mesi ottimi quelli vissuti dal Milan, che ha collezionato diverse vittorie e nonostante le due sconfitte rimediate nel mese di gennaio continua a mantenere la prima posizione in classifica. La compagine rossonera ora dista due punti dall’Inter che insegue per provare a prendere la vetta della classifica.

La compagine allenata da Stefano Pioli era partita con l’obiettivo Champions League ma i risultati importanti conquistati in queste settimane permettono alla società di ambire a traguardi sempre più importanti e a questo punto l’obiettivo scudetto sembra essere diventato ormai concreto e fattibile.

Calciomercato Milan, mossa del Barcellona per convincere Messi: otto acquisti, c’è anche Calhanoglu

Mentre la squadra pensa soltanto al campo e a ottenere nuovi risultati importanti, si continua a lavorare sul calciomercato a caccia di nuove occasioni. Intanto anche dall’esterno potrebbero arrivare offerte importanti e ce ne potrebbe essere una in particolare dal Barcellona.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, i ‘Blaugrana’ starebbero cercando ben otto colpi a parametro zero per convincere Lionel Messi a restare. Tra questi obiettivi ci sarebbe anche Hakan Calhanoglu, che sta vivendo mesi straordinari in maglia rossonera e ha un contratto in scadenza a giugno.

Il Milan però sembrerebbe vicino al rinnovo fino al 2024 o 2025 per cifre intorno ai 4.5 milioni di euro annui.