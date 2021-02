La Juventus punta al grande colpo di calciomercato e avrebbe messo gli occhi su Wijnaldum: battuta la concorrenza dell’Inter

La Juventus si muove in sede di calciomercato. I bianconeri, dopo un inizio di stagione non proprio al loro livello, cercano modifiche importanti alla propria rosa. Uno dei reparti sicuramente più in difficoltà è il centrocampo e la ‘Vecchia Signora’ sarebbe interessata ad un grande colpo per rinforzare la mediana dalla prossima estate.

Calciomercato Juventus, occhi su Wijnaldum: battuta l’Inter

La Juventus è sempre alla ricerca di grandi profili in sede di calciomercato. Il reparto più in difficoltà, inoltre, è senza dubbio la mediana. Proprio a centrocampo potrebbe arrivare il top player in vista della prossima sessione di trasferimenti.

Si tratta di Georginio Wijnaldum, giocatore in forza al Liverpool e in scadenza di contratto a giugno 2021. Possibile l’acquisto della mezz’ala a parametro zero per i bianconeri (se non dovesse rinnovare l’accordo con gli inglesi) che avrebbero già pronta l’offerta per l’olandese. Parliamo di 5 milioni a stagione per 5 anni, ossia 25 milioni in totale. Con queste cifre, la società piemontese metterebbe k.o. l’Inter, anche lei interessata all’ex Newcastle.

Per aggiungere pedine alla propria scacchiera, la ‘Vecchia Signora’ ha però bisogno di sfoltire il reparto. I maggiori indiziati in mezzo al campo per una possibile cessione sono Rabiot (su cui sarebbe piombato forte l’Everton) e Ramsey, che non convince appieno ed è in bilico. Situazione da monitorare.

