Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito agli ultimi giorni di mercato e alle mosse della Juventus

Ultimi giorni prima della chiusura del calciomercato invernale. La Juventus ha chiuso il colpo Rovella a centrocampo, proiettandosi già al futuro. La questione più calda è quella legata all’attaccante, in particolare legata a Gianluca Scamacca, obiettivo dei bianconeri che hanno incontrato diverse volte il Sassuolo.

In merito al calciomercato bianconero è intervenuto Fabio Paratici ai microfoni di Sky Sport, pochi minuti prima del fischio d’inizio di Sampdoria-Juventus: “Come già spiegato ampiamente questo è mercato si basa su opportunità tecniche ed economiche. Non abbiamo necessità particolari, siamo alla finestra per valutare, ma niente di più. Dybala sta tornando da un infortunio meno grave del previsto e sarà in campo tra una settimana, questo ci dà serenità per il futuro e non abbiamo esigenze particolari in attacco.

Calciomercato Juventus, le parole di Paratici

“La questione dei parametri zero meriterebbe uno spazio più ampio come discorso. Credo che i giocatori si dividano in bravi o meno bravi, non se vengono pagati o meno. Le nostre valutazioni continuano ad essere fatte ma senza nessuna esigenza imminente”.