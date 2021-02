La Juventus si prepara a ingaggiare l’erede di Paulo Dybala, nel caso in cui il rinnovo non dovesse andare a buon fine

Jorge Mendes si prepara a un’estate movimentata, soprattutto in relazione al Barcellona, che rischia di dover lasciare andare molti dei suoi pezzi pregiati e sostituirli con giocatori altrettanto talentuosi. Non meno impegnativa la situazione legata al Wolverhampton, che nonostante gli investimenti si ritrovano al tredicesimo posto in Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, gioiello a zero | Sfida al Real Madrid!

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Dybala

Nuno Espirito, quindi, potrebbe decidere di separarsi dai suoi talenti, a partire da Pedro Neto. A 20 anni il giocatore è una delle grandi sorprese di questa stagione, riscattando il risultato non soddisfacente dell’anno scorso: la flessione di Adama Traore lo ha aiutato molto a crescere e ha giocato praticamente ogni minuto possibile. Convocato anche dalla nazionale portoghese, con la quale ha esordito andando a segno, ora spera anche nella convocazione all’Europeo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, doppio accordo shock | Raiola ‘tradisce’ la Juventus

Il Barcellona non lo sta perdendo di vista, ma è la Juventus la squadra che potrebbe più seriamente affondare il colpo, soprattutto se dovesse arrivare la fumata nera per il rinnovo di Paulo Dybala. L’attaccante, d’altronde, continua a tenere le pretese molto alte e una cessione potrebbe risolvere i problemi economici bianconeri. Cristiano Ronaldo spinge per poter avere Pedro Neto in squadra e lo stesso attaccante accetterebbe di buon grado di poter giocare con il suo grande idolo.