Una clamorosa operazione pronta ad essere chiusa nelle ultime ore del calciomercato invernale: il top player sta per dire addio

Ore caldissime per il calciomercato di gennaio, la cui chiusura è fissata tra due giorni. In tal senso, uno degli obiettivi di Juventus e Milan è destinato a cambiare maglia già nelle prossime ore. Assalto al top player: si può chiudere subito.

Calciomercato Juventus e Milan, svolta Isco: chiusura immediata

Il futuro di Isco sarà lontano da Madrid. Un addio maturato ormai da mesi, con il trequartista ex Malaga che sta spingendo per salutare la squadra di Zidane. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Don Diario’, sarebbe il Siviglia il club in pole position per la firma, immediata, di Isco.

Il portale spagnolo sottolinea come Lopetegui stia spingendo per l’acquisto di Isco, nei prossimi due giorni, arrivando ad offrire ben 40 milioni di euro. Un pagamento dilazionato nel tempo, con il Real certo di non ricevere un’offerta tanto allettante per Isco, in scadenza nel giugno 2022.

Una beffa quindi per Milan ma soprattutto Juventus, che aveva concretamente pensato al classe ’92 per dare qualità alla trequarti di Pirlo. Isco dunque parrebbe destinato a rimanere in Spagna: il Siviglia di Lopetegui nel suo destino.