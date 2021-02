Calciomercato Inter, offerta per Brozovic | Nodo clausola

L’Inter deve guardarsi intorno vista la tanta richiesta per i suoi gioielli: uno di questi è Marcelo Brozovic

L’Inter è in lotta per vincere il campionato e Antonio Conte ha impostato da un paio d’anni l’ossatura della squadra. Tra questi oltre agli attaccanti, c’è anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è uno dei fedelissimi dell’allenatore, che sta provando a dargli un po’ di fiato adattando Christian Eriksen davanti alla difesa. Tuttavia, il futuro di ‘Epic Brozo‘ non è ancora deciso.

Inter, il Liverpool è su Brozovic

Il Liverpool probabilmente a fine stagione perderà Wijnaldum, sul quale c’è anche la Juventus oltre che l’Inter. Il centrocampista olandese è stato molto importante per le vittorie dei Reds negli ultimi anni, in particolare nella semifinale d’andata contro il Barcellona nella Champions vinta. Tuttavia, Jurgen Klopp potrebbe sostituirlo proprio con Marcelo Brozovic.

Nel mese di giugno, infatti, il Liverpool dovrà per forza di cose tornare sul mercato ed effettuare un acquisto importante. Comprare tanto per non serve e dunque l’idea sarebbe quella di offrire una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro per Brozovic. Il centrocampista croato, però, ha una clausola nel suo contratto da 60 milioni.