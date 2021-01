La Juventus continua a monitorare attentamente i possibili colpi di mercato in ottica futura: la strategia per il big

Non solo per l’immediato, ma la Juventus pensa già alla prossima stagione monitorando continuamente i possibili innesti da regalare ad Andrea Pirlo. Il club bianconero è sempre molto attivo sul fronte calciomercato, soprattutto per i colpi a parametro zero per quanto riguarda i top player.

Calciomercato Juventus, il futuro di Sergio Ramos

Come svelato in esclusiva la trasmissione spagnola “El Chiringuito”, il Real Madrid ormai è certo dell’addio al termine della stagione di Sergio Ramos con il suo contratto in scadenza nel prossimo giugno. Il centrale spagnolo dirà addio pensando così ad una nuova avventura entusiasmante per il prosieguo della sua carriera ricca di soddisfazioni e successi.

La Juventus non sembra interessata però al top player ormai 34enne. Il club bianconero avrebbe in mente altre operazioni di mercato per rinforzare la retroguardia bianconera. Sergio Ramos sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain pronto ad offrirgli un ricco contratto per i prossimi anni.

In passato il capitano del Real Madrid è stato accostato con insistenza alla compagine torinese: la cosa ormai certa è che il suo futuro sarà lontano dalla capitale spagnola.