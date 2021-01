La Juventus continua a seguire uno degli allenatori più importanti al mondo: c’è la svolta, occasione per i bianconeri

È stato un avvio particolare quello della Juventus, che ha avuto qualche difficoltà di troppo ma nonostante ciò può ancora dire la sua in ogni competizione di questa stagione, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana. In Serie A non è semplice la situazione visto il distacco di ben sette punti dal Milan ma tutto è ancora possibile.

I bianconeri infatti hanno una partita in meno, pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi e la lotta per lo scudetto può riaprirsi. Non bisogna però commettere più gli errori delle scorse settimane per restare nelle zone alte della classifica e ambire a vincere il decimo campionato consecutivo.

Calciomercato Juventus, niente Germania per Klopp: può essere il post Pirlo

Visto il rendimento di alti e bassi, Andrea Pirlo si gioca tutto nei prossimi mesi e soltanto i risultati positivi lo confermeranno definitivamente sulla panchina dei bianconeri. La Juventus intanto continua a seguire anche gli allenatori più importanti e ce n’è uno in particolare che potrebbe essere un’occasione.

Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’, il prossimo allenatore della Germania sarà Hans-Dieter Flick e non Jurgen Klopp. Quest’ultimo dunque potrebbe finire nel mirino della Juventus in caso di risultati negativi e conseguente addio con Andrea Pirlo.

Klopp ha vinto una Champions League con il Liverpool ed è sicuramente considerato uno dei migliori allenatori al mondo.