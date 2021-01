Il Manchester United pensa all’assalto per un giocatore della Juventus, titolare nel centrocampo di Pirlo: Cavani lo ha suggerito

Le big del calcio europeo iniziano a pianificare i colpi di mercato da attuare per la prossima estate. In Premier League la cavalcata del Manchester United sta stupendo tutti: la squadra di Solskjær – partita senza il favore dei pronostici – è seconda in classifica, a -1 dal City. I ‘Red Devils’ sono tornati appetibili e la vincita del campionato potrebbe innescare importanti trattative.

Calciomercato Cavani suggerisce un colpo allo United

Un ruolo chiave nel mercato United può rivestirlo Edinson Cavani. L’attaccante – arrivato ad ottobre da svincolato – ha già collezionato quattro gol e due assist in Premier League, facendo valere la sua leadership in campo e nello spogliatoio. L’ex Napoli ha dato una svolta alla mentalità del gruppo, rendendosi tra i protagonisti della rinascita del club.

Cavani è ascoltato dalla squadra e potrebbe sfruttare questa rilevanza anche in sede di mercato. L’uruguaiano ha sempre ammirato Rodrigo Bentancur, suo compagno in Nazionale. Sfruttando il suo carisma, può consigliarlo allo United come rinforzo per l’estate. Cavani – che in passato ha definito il bianconero “un giocatore importante, un fuoriclasse” – farebbe da garante.

Bentancur-United: le cifre

Bentancur – al momento – pensa solo alla Juventus, ma il rapporto con Pirlo resta ancora interlocutorio. 17 le presenze stagionali, condite da due assist: i bianconeri – da sempre ammaliati dal possibile ritorno di Pogba – potrebbero assecondare i desideri United, portando a termine uno scambio che sulla carta farebbe tutti felici.

I due club dovrebbero sedersi al tavolo: la Juventus chiede 50 milioni per il cartellino di Bentancur, giocatore classe 1997 e con un contratto in scadenza nel 2024. L’eventuale inserimento di Pogba modificherebbe i termini della trattazione.