Le ultime ore di calciomercato caratterizzate dal possibile scambio Dzeko-Sanchez tra Roma ed Inter: ottimismo sull’esito, ma prima c’è da cedere un difensore

La Roma e l’Inter lavorano senza sosta al possibile scambio tra Dzeko e Sanchez. Il prolungato incontro andato in scena nella giornata di ieri non ha portato alla fumata bianca: a frenare l’accordo è l’elevato costo dello stipendio percepito dal bosniaco. La sensazione, però, è che la firma ci sarà e che una soluzione si troverà rapidamente.

Calciomercato Inter, Musmarra sullo scambio Dzeko-Sanchez

A caldeggiare questo esito è anche il giornalista Alfio Musmarra che – in un’intervista a Top Calcio 24 – ha dichiarato: “Tiago Pinto per agevolare la questione economica con l’Inter sta cercando di piazzare Fazio in uscita. Questa cosa mi fa pensare che tutti, Inter e Roma, stanno cercando di mandare in porto la trattativa“.

L’accordo farebbe felici tutte le parti in causa: Dzeko – che si allena da solo a Trigoria – si garantirebbe una seconda parte di stagione da protagonista in una squadra come l’Inter che lo ha a lungo corteggiato anche in estate. La Roma, con Sanchez, non rimarrebbe scoperta in attacco: “Secondo me, si fa“, ha aggiunto Musmarra, “anche se è molto complicata e il tempo stringe. Ma sono possibilista sul buon esito dell’affare“.