Non finiscono le polemiche per quanto riguarda lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku: a rischio squalifica



Zlatan Ibrahimovic è stato protagonista durante la sfida di Coppa Italia persa contro l’Inter sia per l’espulsione, ma soprattutto per il confronto acceso con Romelu Lukaku. La rissa è stata fortunatamente sfiorata, ma ora l’attaccante del Milan potrebbe rischiare anche una lunga squalifica.

Milan, possibile squalifica a tempo per Ibrahimovic

Lo stesso centravanti svedese ha pubblicato un post su Twitter affermando di non essere mai stato razzista attaccando in maniera indiretta anche lo stesso belga: “Siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri”. Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, la Procura potrebbe anche aprire un’inchiesta su Ibra: in questo caso la squalifica potrebbe essere a tempo per tutte le competizioni italiane.

Sui social si sono scatenati i tifosi delle due squadre che hanno difesa i loro beniamini: inoltre, sono apparsi diversi filmati in cui si sente chiaramente il contenuto dei loro attacchi ripetuti sul finire di primo tempo della sfida di Coppa Italia.

La vicenda sarà più chiara a partire dalle prossime ore con il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo. Ora Ibra rischia davvero tanto.