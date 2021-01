L’Inter potrebbe essere costretta a cedere qualche big la prossima estate vista la difficile situazione economica di Suning

Secondo incontro in pochi giorni tra l’Inter e l’entourage di Lautaro Martinez. Il club nerazzurro vuole blindare il suo gioiello e nel vertice di martedì ci sono stati dei sostanziali passi in avanti sul rinnovo dell’attaccante argentino, in scadenza attualmente nel 2023. Il nazionale albiceleste allungherebbe il suo accordo per un altra stagione, raddoppiando praticamente il suo attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro.

Inter, Lautaro rinnova e spinge via Lukaku

Prossimamente è in programma un nuovo vertice per definire i dettagli del nuovo accordo, con la permanenza di Lautaro che potrebbe spingere l’Inter a valutare la cessioni di qualche altro big in rosa per far fronte alla difficile situazione economica del gruppo Suning. Romelu Lukaku ad esempio è un intoccabile nella rosa di Antonio Conte, ma un possibile addio del tecnico a fine stagione e una super offerta proveniente dall’estero potrebbero cambiare le carte in tavola. E le spasimanti certamente non mancano per ‘Big Rom’, protagonista nel bene e nel male dell’infuocato derby di Coppa Italia contro il Milan. Il Real Madrid è da tempo sulle tracce dell’ex Manchester United per raccogliere l’eredità di Benzema, mentre il PSG potrebbe puntare di strapparlo all’Inter in caso di divorzio con Mbappe. A queste due si aggiunge il Manchester City, che virerebbe su Lukaku in caso di mancato assalto ad Haaland.

Un’offerta di almeno 90 milioni di euro potrebbe tentare l’Inter che risparmierebbe inoltre sul pesante ingaggio di Lukaku, che attualmente percepisce uno stipendio da 9 milioni di euro (bonus compresi) a Milano nel contratto fino al 2024. La conferma di Lautaro e le logiche di bilancio gettano qualche ombra sul futuro in nerazzurro del centravanti belga.